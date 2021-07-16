شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة للشيخ القبلي الذي سهل للحوثيين دخول مخلاف العود كيف أصبح حالة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون يمنيون صورة في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لشيخ قبلي سهل دخول الحوثيين مخلاف العود بمحافظة الضالع ومنحه الحوثيين حينها مكافئة سيارة نوع هايلوكس.

وعلقوا بالقول هذا الشيخ عبدالواحد الصيادي الذي كان له دور في دخول الحوثيين مناطق العود ووصولهم قبل عامين إلى مشارف مدينة قعطبة .

واضافوا أن الصيادي استغنوا عنه الحوثيين ولم يعد له قرار داخل الجماعة واختفى من المشهد فجئة.

ويظهر في الصورة الشيخ القبلي عبدالواحد الصيادي وهو على سرير المرض في أحد المشافي .