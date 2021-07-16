"ناسا" تنشر صورا مذهلة لأكبر أقمار المشتري

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) سلسلة من الصور التي التقطها المسبار "غونو" لكوكب المشتري، ومعه "غانيميد" أكبر الأقمار التي تدور حوله.
وذكرت الوكالة أن المسبار التقط الصور التي وصفتها بـ"المذهلة" في يونيو الماضي، عندما حلّق فوق غانيميد، الذي يعد أكبر قمر في المجموعة الشمسية، علما أنه مغطى بالجليد.
وقالت "ناسا" إن أي مركبة فضائية لم تقترب من غانيميد مثل فعل المسبار "غونو"، بما في ذلك مركبة "غاليليو" المدارية التي اقتربت منه عام 2000.
وتظهر الصور الحديثة العديد من المناطق المظلمة والمضيئة في غانيميد، لا سيما فوهة "تروس" الشهيرة، التي تعد من أبرز معالم هذا القمر بروزا.
وكانت الصور مُجمعة في فيديو قصير صنع على طريقة "التسارع الزمني" (Time lapse).
ونشأ القمر غانيميد منذ حوالى 4.5 مليار سنة، أي في الوقت ذاته الذي نشأ فيه كوكب المشتري، ويعد تاسع أكبر جرم سماوي في النظام الشمسي.
ويتميز القمر بأنه الوحيد من بين أقمار المشتري الذي يملك مجالا مغناطيسيا خاصا به، مما يتسبب في ظاهرة الشفق القطبي.
وتنقل صور "غونو" المشاهدين أيضا إلى قلب المشري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، حيث يمكنهم مشاهدة ظواهر هناك مثل الأعاصير الحلزونية.
وأطلقت "ناسا" المسبار "غونو" عام 2011، ووصل إلى مدار الكوكب العملاق عام 2016.
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