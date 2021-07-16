شكرا لبحثكم عن خبر "ناسا" تنشر صورا مذهلة لأكبر أقمار المشتري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) سلسلة من الصور التي التقطها المسبار "غونو" لكوكب المشتري، ومعه "غانيميد" أكبر الأقمار التي تدور حوله.



وذكرت الوكالة أن المسبار التقط الصور التي وصفتها بـ"المذهلة" في يونيو الماضي، عندما حلّق فوق غانيميد، الذي يعد أكبر قمر في المجموعة الشمسية، علما أنه مغطى بالجليد.

وقالت "ناسا" إن أي مركبة فضائية لم تقترب من غانيميد مثل فعل المسبار "غونو"، بما في ذلك مركبة "غاليليو" المدارية التي اقتربت منه عام 2000.

وتظهر الصور الحديثة العديد من المناطق المظلمة والمضيئة في غانيميد، لا سيما فوهة "تروس" الشهيرة، التي تعد من أبرز معالم هذا القمر بروزا.

وكانت الصور مُجمعة في فيديو قصير صنع على طريقة "التسارع الزمني" (Time lapse).