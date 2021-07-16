شكرا لبحثكم عن خبر العميد العاقل يكشف تفاصيل القبض على قتلة سائق الشاحنة بعد ساعات من تنفيذهم الجريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد قائد قوات الشرطة العسكرية بمحافظة أبين العميد يوسف العاقل بيقظة ونباهة الجنود في نقطة قرن الكلاسي بمدينة شقرة، بعد أن تمكنوا من القبض على قتلة سائق الشاحنة عبدالوهاب حسين عقب وقت قصير من تنفيذهم الجريمة في مديرية المحفد.

وأوضح العميد العاقل في بلاغ صحفي، إنه وبفضل الله ثم بفضل الحس الأمني ويقظة جنود الشرطة العسكرية في نقطة قرن الكلاسي تم القبض على الجناة الاربعة بما فيهم سائق الباص الذي يقلهم.

مشيرا إلى أن إدارة أمن أبين عممت معلومات الجناة لكي يتم متابعتهم وضبطهم بالتنسيق مع باقي الوحدات الأمنية والعسكرية وهو ما تم وفق البلاغ العملياتي الواصل.

وأفاد العميد يوسف العاقل، انه تم تسليم الجناة إلى إدارة أمن أبين حيث قام مدير الأمن العميد علي ناصر الذيب بتكريم جنود نقطة الشرطة العسكرية بمبلغ مالي لقاء عملهم الوطني وانضباطهم وأداء واجبهم على أفضل ما يكون.