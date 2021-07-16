بعد ساعات من الجريمة.. شرطة "أبين" تلقي القبض على قتلة سائق شاحنة

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، يوم الخميس، القبض على قتلة سائق شاحنة، بعد ساعات من تنفيذهم الجريمة، في مديرية المحفد.

وأكد قائد قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد يوسف العاقل، أن الجنود في نقطة قرن الكلاسي، بشقرة، تمكنوا من إلقاء القبض على قتلة سائق الشاحنة "عبد الوهاب حسين" بعد ساعات من تنفيذهم الجريمة في مديرية المحفد.

وأوضح العميد العاقل في بلاغ صحفي، إنه وبفضل الله ثم بفضل الحس الأمني ويقظة جنود الشرطة العسكرية في نقطة قرن الكلاسي تم القبض على الجناة الاربعة بما فيهم سائق الباص الذي يقلهم.

وأشار إلى أن إدارة أمن أبين عممت معلومات الجناة لكي يتم متابعتهم وضبطهم بالتنسيق مع باقي الوحدات الأمنية والعسكرية وهو ما تم وفق البلاغ العملياتي الواصل.

وأفاد العميد يوسف العاقل، انه تم تسليم الجناة إلى إدارة أمن أبين حيث قام مدير الأمن العميد علي ناصر الذيب بتكريم جنود نقطة الشرطة العسكرية بمبلغ مالي لقاء عملهم الوطني وانضباطهم وأداء واجبهم على أفضل ما يكون.

