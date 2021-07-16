سلطات حضرموت توجه بصرف 2 مليار ريال لمتضرري كارثة "تريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت سلطات محافظة حضرموت، بسرعة صرف 2 مليار ريال لمتضرري كارثة سيول تريم في المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المدينة قبل أكثر من شهرين.

جاء ذلك على لسان وكيل المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة عصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي، بحضور رئيس اللجنة الأهلية للمتضررين بتريم، وعددا من قيادات سلطة الوادي.

وكانت الحكومة قد وجهت بصرف هذه المبالغ للذين تضررت منازلهم بصورة كاملة أو جزئية، خلال مايو الماضي.

وبحسب "إعلام سلطة الوادي"، أشار الكثيري إلى أن هذه المساعدة سيتم توزيعها على المتضررين وفقاً وحجم الأضرار والتصنيف الفني الذي اعتمدته اللجان الفنية ولجان الحصر و التقييم .

وأوضح، أن عملية صرف المساعدة المالية ستكون لعدد 96 منزلاً تهدمت بصورة كاملة وعدد 62 منزلاً آخر، تضررت بصورة جزئية، موضحاً أن توزيع المساعدة المالية وفقاً ومساحة المنزل المتضرر.

وقبل أكثر من شهرين، ضرب مدينة تريم منخفض جوي، على إثره تضرر 186 منزلاً ما بين جزئي وكلي، وأدى إلى وفاة خمسة مواطنين.