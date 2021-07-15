رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة اللواء محمد راجح لبوزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة الى عبدالرقيب وأوسان وعبدربه محمد راجح بن غالب لبوزة وكافة آل لبوزة بمديرية ردفان محافظة لحج في وفاة والدهم المناضل اللواء الركن محمد بن راجح بن غالب لبوزة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.



وقال الدكتور بن دغر في البرقية: أننا نتذكر جميعًا مواقف فقيدكم فقيد الوطن ودوره في خدمة الوطن على مدى عقود، حيث كان مثالاً للضابط المحترف والقيادي المحنك في المواقع التي تقلدها والتي كان من أبرزها نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة وقائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، كان مثالاً للتواضع والوفاء والثبات على المواقف تجاه القضايا الوطنية التي تربى عليها وورثها عن والده الشهيد راجح بن غالب لبوزة أول شهيد ومفجر ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

وعبر الدكتور بن دغر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنالله وإنا إلية راجعون