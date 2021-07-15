شكرا لبحثكم عن خبر في أقل من 24 ساعة... الحزام الأمني يلقي القبض على قاتل الصهيبي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الأعلامي

لقوات الحزام الأمني

العاصمة عدن

كشفت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن ملابسات مقتل الشاب همام ناصر الصهيبي بمديرية الشيخ عثمان وتفاصيل القبض على الجاني خلال أقل من 24 ساعة.

و قالت العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني في العاصمة عدن في بلاغ صادر عنها: " أن قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني تمكنت من القاء القبض على الجاني ظهر اليوم وذلك بعد ساعات من وقوع الجريمة".

و أشار البلاغ إلى أن التحقيقات كشفت أن الجاني (ي.ن.ي) أطلق النار على الشاب الصهيبي أثناء عودتهما من ساحل ابين وذلك بعد شجار نشب بينهما بالقرب من منطقة سكنهما في حي الممدارة، ليتم ابلاغ العمليات المشتركة وكافة الاجهزة الأمنية بهوية الجاني الفار للقبض عليه.

وأضاف البلاغ، أن قوة الطؤارئ وفرق البحث التابعة لقوات الحزام الأمني تمكنت عقب عمليات رصد وبحث من الوصول إلى الجاني والقبض عليه.

و فتحت قوات الحزام الأمني في العاصمة تحقيقاً أولياً مع الجاني لتوثيق القضية والتواصل مع ادارة أمن العاصمة عدن وإحالته إليها لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقه.