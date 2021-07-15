اختتام الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أختتم بمحافظة تعز، اليوم، الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع للمديريات الثلاث المستهدفة (المظفر، المعافر، الشمايتين) ضمن برنامجي (الصحة والتغذية).



وهدفت الدورة على مدى تسعة ايام، إكساب المشاركات العديد من المعارف والخبرات العملية الخاصة بدور متطوعة صحة المجتمع، ودورها في نشر التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع.

وأشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور راجح المليكي، بهذه البرامج والانشطة الفاعلة لدعم ومساعدة قطاع الصحة بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه دعا منسق التغذية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة فهد النظاري، المتدربات إلى العمل بتفاني واخلاص من أجل التطبيق الفاعل للمعارف والخبرات التي قدمت لهن خلال الدورة على صعيد واقعهن العملي.