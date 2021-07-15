عـــــاجل .. وفاة الفنانة "دلال عبد العزيز" قبل قليل .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ” دلال عبد العزيز“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

تداولت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، منذ قليل، خبر حول وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد أسابيع من وفاة زوجها سمير غانم. مما جعل محبيها يقلق عليها.

حقيقة وفاة دلال عبد العزيز

نفى مصدر مقرب من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز ما نشرته هذه الصفحات،وقال في حديثه مع “الخليج 365” أن الفنانة على قيد الحياة ولكنها لازالت حالتها غير مستقرة وتعاني من الصعوبة في التنفس، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار التي وردت منذ قليل أزعجت بناتها دنيا وإيمي سمير غانم.

وكشفت الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، عن الحالة الصحية لوالدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، طالبة من الجمهور “الدعاء” لشفاء أمها.

وعلى صفحتها الشخصية في “إنستجرام”، نشرت إيمي غانم صورة لوالدتها في شبابها، وعلقت عليها قائلة: “أرجو الدعاء لأمي تعبانة..يا رب”