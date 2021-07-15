السعودية والامارات تستعرضان سير العمليات العسكرية في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم (الخميس)، قائد العمليات المشتركة الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري. وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

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