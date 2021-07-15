شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يصد هجمات حوثية من عدة أنساق جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليوم الخميس هجمات جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية في أطراف محافظة مأرب وأفاد مصدر عسكري لبوابتي إن انساق حوثية تم سحقها عقب محاولتها استعادة بعض المواقع التي تم تحريرها يوم امس في مديرية رحبة جنوبي مارب. وكانت قوات الجيش تمكنت من تحرير مركز مديرية رحبة ومواقع متفرقة جنوبي مأرب.

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