شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش يتحدث عن انتصارات واسعة في معظم جبهات مارب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد الركن عبده مجلي إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون التقدم وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات القتالية.

وافاد العميد مجلي، في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية التي خاضها الجيش والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت تقدمات كبيرة، والحقت بالمليشيا خسائر كبيرة.

وأكد أن جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً، وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية.

واشار الى ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة ومراد جنوب غرب المحافظة.

وأفاد أن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال استراتيجية حاكمة، منها مناطق "معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات".

وأضاف أن الجيش قطع طرق الإمداد عن المليشيا الحوثية، الذي يصل إلى مركز مديرية رحبة.

وتابع "المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني".

وأضاف أن قوات الجيش "استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وأكد العميد مجلي ان طيران التحالف ومدفعية الجيش الوطني دمرت 12طقماً قتاليا، وثلاث عربات مدرعة ومخزن أسلحة وأربعة عيارات متنوعة.

وعن الأهمية الاستراتيجية للمناطق المحررة جنوب مأرب، قال مجلي إن أغلبها مناطق حاكمة، وستحقق الالتحام مع جبهات مديريات البيضاء المجاورة، وقطع خطوط إمداد المليشيات.

وقال عن جبهة المأهلية، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، شنت عمليات هجومية مباغتة، تمكنت فيها من تحرير مناطق عديدة أهمها "منطقة عشيرة وذراع الديمة والربع علفاء".

واكد سقوط عناصر حوثية خلال العمليات القتالية، التي تزامنت مع غارات جوية مركزة ألحقت الخسائر الفادحة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية الحوثية.

وفي جبهة شمال غرب وغرب المحافظة، قال العميد مجلي، إن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في جبهات "المشجح والجدعان والكسارة وصرواح".

وأوضح "شنّت قواتنا هجوماً مباغتاً على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية بجبهة الجدعان والمشجح، أسفر الهجوم عن تحرير عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفجر امس الاربعاء، اطلق الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب تمكن خلالها من استكمال تحرير مديرية جبل مراد وتحرير كامل مديرية الرحبة وصولا الى جبهة نجد المجمعة التابعة اداريا لمديرية القرشية بمحافظة البيضاء المحاددة لمارب.