شكرا لبحثكم عن خبر الخوداني: ماحصل في البيضاء خيانه من الحزام الامني..وبن لزرق "هذه الحقيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط المؤتمري كامل الخوداني معلقا على ما آلت إليه الاحداث في جبهات الزاهر والصومعة "‏بالنسبة للانتكاسة التي حصلت بالبيضاء مافيش داعي للنفاق على حساب قضيتنا ووطننا."

وأكد الخوادني في منشورله على صفحته في موقع التواصل الفيسبوك تابعه الميثاق نيوز:"الحزام الامني فعلا منع وصول الإمداد ومنع وصول كتيبتين كانت قادمه دعم"

مضيفا "ولهذا سيبكم من التبريرات ما حصل خيانه تتحمل مسئوليته قيادات الحزام الامني والقيادة الإماراتية المسئولة عنهم. "

واختتم الخوداني منشوره بالقول "الصدق مابش احسن منه."

حديث الخوداني لقى تجاوب من العديد من المتابعين حيث أكد الكاتب فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة الغد ما قاله الخوداني بتعليق "هذه الحقيقة بمختصر مفيد"