محافظ مأرب يدعو الأمم المتحدة إلى دعم النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قال محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن المحافظة استقبلت، خلال السنوات الماضية، أكثر من مليونين ومائتين وواحد وثلاثين ألف نازح، يُقيمون في مائة وتسعة وثلاثين مخيماً.



جاء ذلك خلال استقباله نائب المنسق المُقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، دييجو زوريلا.

وأضاف العرادة أن قيادة المحافظة تواجه تحدِّيات كبيرة في إيواء النازحين، وتوفير احتياجاتهم، وتأمين متطلباتهم الضرورية، داعياً الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها، وتكثيف حجم تدخلاتها، وإنشاء مرافق خدمية ضرورية في مخيمات النازحين.

من جهته، أكد المسؤول الأممي استعداد الأمم المتحدة لتعزيز الشراكة مع قيادة المحافظة، والتنسيق معها، لحشد مزيدٍ من الموارد، وجلب مزيد من الشُّركاء الدوليين، ومضاعفة مستوى التدخُّل الإنساني والإغاثي