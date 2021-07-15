رئيس الوزراء يعزي في وفاة اللواء الركن محمد راجح لبوزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة، في وفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق اللواء الركن محمد راجح لبوزة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



ونوه رئيس الوزراء في برقية عزاء بعثها إلى نجل الفقيد العميد الركن أوسان محمد لبوزة، واخوانه وجميع أفراد أسرته، بمناقب وصفات الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الكبيرة، وكفاءته العملية والعسكرية في مختلف المواقع العسكرية والإدارية التي شغلها.

وأعرب رئيس الوزراء، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وآل لبوزة وكافة ابناء ردفان والوطن عامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.