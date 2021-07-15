العميد الحليسي: الجيش الوطني استكمل تأمين المواقع المحررة في مديرية رحبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد جبهة مراد العميد الركن حسين الحليسي " أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، استكملت تأمين المواقع الاستراتيجية المحررة في مديرية رحبة وأطراف مديرية ماهلية جنوب غرب محافظة مأرب".



وأضاف الحليسي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة من الخطوط الأمامية بجبهة رحبة " أن قوات الجيش تعمل حالياً على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الحوثية بكثافة في الجبال والطرقات الرئيسية والفرعية".

وأكد العميد الحليسي، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد،..مشيراً الى ان المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى دحر العدو الحوثي من كل شبر في المحافظة.

ووجه العميد الحليسي، رسالة تحذير إلى الأهالي في مناطق سيطرة المليشيا، قائلاً "نقول لإخواننا الذين يدفعون بأولادهم لقتالنا، نحن لم نعتدي على أحد ونحن مجبورين على أن ندافع عن كرامتنا وأعراضنا، ونحذّركم من مغبّة المشاركة في جرائم هذه العصابة السلالية الدموية".