شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة حكومية تستنكر استمرار مليشيات الحوثي في زرع الألغام والتسبب بسقوط ضحايا بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعربت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف، عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زرع الألغام التي يذهب ضحيتها المواطنين المدنيين الأبرياء.



وقالت اللجنة في بيان لها، استشهد الشقيقان محمد وشمسان أحمد لعشم في الجوف، الأسبوع الماضي، إثر احتراق سيارة كانت تقلهما نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته عناصر المليشيا الحوثية بمنطقة الحبيل في الطريق الرابطة بين اليتمة ومأرب.

وأكدت أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات الحوثية تتنافى مع كافة المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية .. مطالبة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي من أجل نزع الألغام التي زرعتها في عدد من المناطق وتقديم كافة المنتهكين للعدالة الدولية