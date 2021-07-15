القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أخمدت القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري، بأن مليشيات الحوثي استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة مناطق سكنية في قطاع كليو16 شرق مدينة الحديدة، بصورة عشوائية.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة تعاملت مع خروقات المليشيات بضربات حاسمة تكللت بإخماد مصاد النيران، وتكبيدها خسائر مادية وبشرية.

يشار إلى أن القوات المشتركة أفشلت يوم أمس محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها في شارع صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، بالتزامن مع إخماد تحركات حوثية في الجاح لقي على إثرها عدد من عناصر الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون.