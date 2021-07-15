مشرف حوثي في ذمار يعتقل ثلاثة شبان وينقلهم لجهة مجهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ ذمار

أقدم مشرف حوثي بارز في محافظة ذمار على اعتقال ثلاثة شبان من مناطق متفرقة بمديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار، ونقلهم إلى جهة مجهولة.



وأكدت مصادر محلية أن المدعو "أبو حسام العوش" المعين من قبل المليشيات الحوثية مشرفاً على مديرية عنس، اعتقل ثلاثة شبان من عزلة يعر ووادي الحار.

وأوضحت المصادر، أن شابين اعتقلهما "العوش" من قريتين بعزلة يعر التابعة لمديرية عنس، كما اعتقل شاباً آخر من عزلة وادي الحار بذات المديرية.

وبينت المصادر، أن الاعتقالات تأتي على خلفية فرار الشباب من جبهات القتال، وعدم تسليمهم لسلاحهم الشخصي، حد قول أحد عناصر المليشيات الحوثية.

ولفت المصادر إلى أن المدعو "أبو حسام العوش" نقل المعتقلين إلى جهة مجهولة، حيث لم يعثر عليهم في سجون المليشيات، مما يتضح أن لدى "العوش" سجوناً سرية