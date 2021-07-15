شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وسط مدينة حيس بصورة عشوائية.

وأضافت، إن المليشيات استخدمت الأسلحة الرشاشة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان المدينة.

هذا وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية بحق المواطنين في محافظة الحديدة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين في ظل صمت وتغاضٍ أممي مريب