السعدي يبحث مع مسؤول اممي التنسيق المشترك لخدمة النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييجو زوريلا، التنسيق والعمل المشترك بين الوحدة التنفيذية وفريق العمل الإنساني لخدمة النازحين.



واكد اللقاء، على ضرورة إشراك الجهات الحكومية في عملية التخطيط وتحديد الاولويات والعمل من خلال المؤسسات الحكومية بما يضمن ديمومة الخدمات وتحسن الخدمات المقدمة للنازحين وغيرهم.

وشدد السعدي، على ضرورة انشاء نظام شامل لتتبع المساعدات في الجانب الإنساني، والتنسيق لتنفيذ استراتيجية الخروج الآمن التي ستعمل على استمرار الخدمات للنازحين، إضافة الى توحيد ارقام النازحين وعمل آليه تضمن عدم التضارب في الارقام بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية.

فيما قدم نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، شرحاً عن تعزيز تواجد الأمم المتحدة في عدن، لمساعدة الحكومة للقيام بمهامها في تقديم الخدمات.