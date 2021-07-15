اختتام البرنامج التدريبي الثاني لبناء القدرات المؤسسية لتعافي وإعادة إعمار اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم البرنامج التدريبي الثاني لبناء القدرات المؤسسية للاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، اليوم، والذي استمر أربعة أيام، بمشاركة قيادات إدارية تمثل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).



واستعرض وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، جهود وزارة التخطيط في حشد الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الإقليميين والدوليين لإعادة الإعمار وإعادة بناء القدرات المؤسسية الحكومية، فضلاً عن حشد التمويل لمشاريع البنية التحتية وتعزيز طاقات النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء السياسات والخطط وتحفيزه للاستثمار في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في كل أوجه الاستثمار بما فيها مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه.

وأوضح الحاوري، أنه تم تصمم هذا البرنامج التدريبي في إطار الإعداد لبرنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي في البُعد المؤسسي، بحيث يستهدف تكوين وبناء قدرات فريق من الكفاءة والقيادات الإدارية التي تساهم في التطوير وإعادة الإعمار والحوكمة المؤسسية الرشيدة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات المعنية بإعادة الإعمار، بعدما تأثرت بسبب الحرب، لتعزيز قدرات وأداء المؤسسات للقيام بوظائفها في تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة وفاعلية.

وأكد، أهمية العائد الاقتصادي والاجتماعي الكبير المتوقع من التدريب، في إكساب المتدربين من القيادات الإدارية معارف جديدة وتنمية مهاراتهم وتبادل تجارب دولية لدول مرت بظروف صراع وحرب .. منوها بأهمية الاستفادة من نتائج ومخرجات التدريب وتجسيدها على الواقع في برامج عمل وإصلاحات وتطوير في الهياكل التنظيمية والسياسات وآليات التنسيق وتحسين الكفاءة والفعالية للمؤسسات الحكومية بصورة عامة.

من جانبها أكدت وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، أهمية تطوير وبناء قدرات قطاع المشاريع وتمكينه من إدارة البرنامج الاستثماري بكفاءة وفاعلية، وكذا تطوير برنامج متكامل للمؤسسات الحكومية ولاسيّما في إدارة المشاريع وتعزيز عملية الإشراف والمراقبة.