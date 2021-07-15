اليمن يشارك في الاجتماع الـ 47 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شارك اليمن ممثلا بالرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) طارق بكران، والوكيل المساعد لوزارة الاتصالات لقطاع تقنية المعلومات رغيد السعيد، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الـ 47 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات المنعقد برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.



وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة، ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وكذا مناقشة نتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما جرى مناقشة عدد من الفعاليات والأنشطة منها المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، والمؤتمر الإقليمي حول فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث، وندوة الاقتصاد الرقمي – اكسبو 2020، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية، فضلا عن التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.