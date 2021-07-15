اختتام دورة تعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم، بمأرب، دورة تدريبية حول تعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية، نفذتها منظمة " وما " للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج جسور والائتلاف المدني للسلام والادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب على مدى اسبوعين.



واشار وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، الى الفجوة الحاصلة بين ممثلي السلطات المحلية والمجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية وتحديد الاحتياجات الاكثر الحاحا، مؤكدا أهمية الدورات في بناء قدرات الشباب لردم هذه الفجوة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز التنمية الى جانب السلطة المحلية.

ونوه الباكري الى ان السلطة المحلية في الوقت الراهن تركز في التنمية على الخدمات الاساسية والبنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والامن باعتبارها من الاحتياجات الملحة في المحافظة في ظل الاعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة وما مثله ذلك من ضغط وتحد كبير على الخدمات الاساسية العامة المحدودة.

من جانبه اشار الخبير الاستشاري الدكتور اخواجه الى ان هذه الدورة تأتي في اطار مشروع تعزيز العلاقة بين السلطة المحلية والمجتمع.. حيث سيقوم الشباب المتدربين بتحديد اهم الاحتياجات في مديرياتهم واولوياتها القصوى من خلال الجلوس مع القيادات المجتمعية والسلطات المحلية حتى نهاية اغسطس الجاري لرفعها الى الجهات المختصة.