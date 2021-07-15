شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء الركن محمد راجح لبوزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى العميد الركن أوسان محمد لبوزة، عزاه فيها وإخوانه بوفاة والدهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق اللواء الركن محمد راجح لبوزة، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الكبيرة، وكفاءته العملية والعسكرية في مختلف المواقع العسكرية والإدارية التي شغلها.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل لبوزة وابناء ردفان عامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.