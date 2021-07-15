شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يوجه بصرف مكرمة للقوات الجنوبية ابتداءً من اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي المقدم محمد النقيب، عن مكرمة مالية للقوات المسلحة الجنوبية مقدمة من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي.



وقال النقيب في منشور له على الفيسبوك، ابتداءً من يومنا هذا الخميس ستبدأ اللجان المختصة في الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية وبتوجيه من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ،صرف المكافأة الثانية لكافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية بواقع مآئة ألف ريال.