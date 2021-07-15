لواء بارشيد يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2021 بحفل خطابي وعرض عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن لواء بارشيد، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، الأربعاء، المرحلة الثانية من العام التدريبي 2021، ضمن حفل خطابي وعرض عسكري بمعسكر اللواء غرب المكلا، عاصمة حضرموت.



قائد اللواء العميد الركن عبدالدايم الشعيبي أشاد خلال كلمته في حفل التدشين بالمستوى المشرف الذي يقدمه منتسبي اللواء خلال تنفيذهم المهام الموكلة إليهم، والجهود العالية المبذولة خلال التدريبات، كذلك بالخطط التدريبية المطروحة وفق أحدث الأساليب والتطورات في مجال التدريب العسكري، كما توعد بتقديم كل ماهو مشرف من لواء بارشيد.

مشيداً كذلك بدعم قوات التحالف العربي، متمثلة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً الدعم المقدم من محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

كما حيا العميد الركن “الشعيبي” منتسبي اللواء من ضباط وصف وجنود على ما يقومون به من مهام وواجبات لحماية المكتسبات الوطنية، وغرض الأمن والاستقرار ضمن المنطقة العسكرية الثانية، في ساحل حضرموت.

كما حث على بذل المزيد من الجهود في ميادين التدريب والتأهيل، مذكراً إياهم بأن “قطرات العرق في الميدان؛ توفر قطرات الدم بالمعارك”.

كما أبدى فخره واعتزازه بما استطاعت المنطقة العسكرية الثانية تحقيقه عبر منتسبيها من المقاتلين، والحاضنة الشعبية التي تحظى بها في حضرموت، وهو ما سهل عليها تنفيذها لأهم وأكبر المعارك والحملات ضد قوى الشر والإرهاب، وكسر دابر التنظيمات الإرهابية المسلحة.

كما تطرق قائد لواء بارشيد إلى التحديات التي فرضتها المرحلة الراهنة، وما يمر به الجنوب من دسائس ومؤامرات وأوضاع مأسويه، ألقت بظلالها على المواطنين، وكذلك منتسبي السلك العسكري.

وبعد ذلك تحدث رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية، العميد الركن فيصل بادبيس؛ بكلمة نقل في مستهلها تحيات المحافظ القائد “البحسني”، وحرصه على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية.

كما استعرض الدور الكبير للواء بارشيد في مكافحة الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار بمناطق انتشاره، كذلك الدور التكاملي له مع بقية الألوية والوحدات ضمن المنطقة العسكرية الثانية، والتضحيات التي بذلها منتسبيه في سبيل أمن واستقرار مدن ومديريات ساحل حضرموت، وطرد قوى الإرهاب منها.

ثم استعرض قائد لواء بارشيد مع رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية، والوفد المرافق؛ الخطط والبرامج الخاصة بالتدريب ضمن لواء بارشيد، وهو ما لقي على إعجاب وإشادة رئيس العمليات بالمنطقة العسكرية.

حضر حفل التدشين رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد صالح المحضار، ورئيس شعبة التدريب العقيد ناصر الذيباني، و عدد من القادة والضباط والصف والجنود.