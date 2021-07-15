مناقشة آلية تنظيم النقل البري بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع مدير عام فرع الهيئة العامة لشؤون النقل البري فرع المهرة الأستاذ رامي سعد رعفيت، آليات تنظيم عملية النقل في المحافظة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة التي تخص عملية النقل البري.



وفي اللقاء أشاد الوكيل الأول بدور فرع الهيئة العامة لشؤون النقل البري بالمحافظة لما يقومون به من جهود في تنظيم وترتيب عملية النقل بالمحافظة.

وأكد الجعفري تذليل كافة الصعوبات العوائق التي تقف أمام عملية سير عمل الهيئة وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة العامة لشؤون النقل البري الأستاذ رامي سعد رعفيت، عن شكره لقيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على اهتمامه الكبير بالهيئة بهدف تطوير أدائها.