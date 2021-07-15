افتتاح محكمة ونيابة غيل بن يمين الإبتدائيتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - شرق المكلا

افتتح رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، ومعه رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر محفوظ بُنش، الاربعاء، محكمة ونيابة غيل بن يمين الإبتدائيتين.



وطاف القاضي الجفري وبُنش والوفد المرافق لهما بمكاتب التوثيق والقلم الجنائي وقلم الكتّاب وأمانة السر ومكتب وكيل النيابة وقاعة المحاكمة، مطلعين على سير العمل القضائي في المحكمة.

وخلال مراسم الافتتاح أشار القاضي هاشم الجفري إلى حرص رئاسة محكمة استئناف حضرموت لحضور افتتاح محكمة غيل بن يمين ومشاركة أهالي المديرية فرحة الافتتاح، مستعرضاً معاناة أبناء المديرية خلال الفترة الماضية وتنقلهم من منطقتهم إلى مدينة المكلا للتقاضي فيما بينهم، وأشار القاضي الجفري إلى أن افتتاح محكمة غيل بن يمين سيخفف عن المواطنين عناء ومشقة السفر، خصوصاً أن معظم القضايا بسيطة ولا تحتاج إلى السفر إلى المكلا للبت فيها.

وشدد رئيس محكمة استئناف حضرموت على قيادة محكمة غيل بن يمين أن يمثلوا القضاء خير تمثيل، وأن يشعروا المواطنين بوجود قضاء عادل بينهم.