اختتام دورة تديبية في مجال الحاسوب لـ 30 نازح ونازحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بمحافظة مأرب، دورة تدريبية في مجال الحاسوب لـ 30 متدرب ومتدربة من النازحين من المديريات الشمالية (مجزر، مدغل، ورغوان) ومن محافظة الجوف والتي نفذها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة على مدى شهر كامل.



و اكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، على اهمية اقامة مثل هذه الدورات التأهيلية للنازحين والنازحين بما يسهم في تمكينهم من الحصول على فرص عمل تحويلهم الى عناصر منتجة تساعدهم في تحسين سبل العيش لاسرهم وادماجهم في التنمية.

من جانبه اشار مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي الحنيشي، الى ان الدورة ستتبعها عقب عيد الاضحى المبارك دورات اخرى لبناء قدرات الشباب والشابات خاصة النازحين والنازحات منها بما يسهم في تخفيف معاناتهم وادماجهم في سوق العمل.

وفي ختام الدورة تم تكريم المتدربين بالشهادات.