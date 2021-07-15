مناقشة التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وجامعة سيئون في مجال التدريب والتأهيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد الكثيري، أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل والبحث العلمي.



وثمن وزير الداخلية، جهود الجامعة التي ساهمت في تعزيز المخرجات التعليمية في التخصصات المختلفة..مؤكداً على اهمية تعزيز العلاقة بين الوزارة والجامعة لتأهيل كوادر ومنتسبي وزارة الداخلية.

وجرى خلال اللقاء بحضور عميد كلية العلوم التطبيقية بالجامعة الدكتور علي بكر، توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وجامعة سيئون تهدف إلى تأهيل كوادر الجامعة وتأهيل كوادر وزارة الداخلية في جوانب أمن المعلومات والحقوق وتأهيل المدربين في كلية التربية البدنية والرياضية.