الرئيس هادي يعزي في وفاة اللواء الركن محمد راجح لبوزه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى العميد الركن اوسان محمد راجح لبوزة واخوانه وآل لبوزة وكافة ابناء ردفان والوطن عامة في وفاة والده نائب رئيس هيئة الاركان العامة السابق اللواء الركن محمد راجح لبوزه.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وادواره النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومحطاتها المختلفة خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..لافتاً الى مكانته الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها خلال مسيرة حياته الزاخرة بالعطاء.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.