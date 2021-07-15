وزير الاتصالات يبحث مع نظيره السعودي التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه، فرص التعاون والشراكة بين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين الشقيقين بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن وزيادة مستوى فاعلية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي .



وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية والتشريع والتنظيم في الاتصالات والبريد والخدمات اللوجستية والاستفادة من المكانة الريادية التي وصلت اليها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة الاقتصاد الرقمي في اليمن وكذلك تبادل الخبرات في تلك المجالات .

وتطرق الدكتور العوج الى وضع الاتصالات في اليمن ورؤية الحكومة لاعادة بنا القطاع والتركيز على بناء ورفع كفاة القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وبيئة الاعمال..مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لبلدنا.

حضر اللقاء، من الجانب اليمني، نائب سفير بلادنا لدى السعودية، عبدالملك الارياني، ورئيس المكتب الفني بوزارة الاتصالات المهندس وائل طرموم، كما حضرها من الجانب السعودي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي .