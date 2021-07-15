مكتب صحة عدن يقر خطته لإجازة عيد الأضحى المبارك

واوضح مدير المكتب الدكتور علي عبدالله صالح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الخطة تشمل تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ذات نظام النوبات في اجازة العيد، كاقسام الطوارئ التوليدية والمرافق المرتبطة بعمل النوبات المختلفة بهدف تقديم خدمات طبية للمتر دين عليها خلال إجازة العيد

محمد يوسف

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