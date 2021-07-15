شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب صحة عدن يقر خطته لإجازة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، عن خطته الخاصة بتفعيل عمل القطاع الصحي خلال إجازة عيد الاضحى المبارك.
واوضح مدير المكتب الدكتور علي عبدالله صالح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الخطة تشمل تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ذات نظام النوبات في اجازة العيد، كاقسام الطوارئ التوليدية والمرافق المرتبطة بعمل النوبات المختلفة بهدف تقديم خدمات طبية للمتر دين عليها خلال إجازة العيد