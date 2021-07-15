اليمن تشارك في اعمال مؤتمر التنمية الصناعية في فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر التنمية الصناعية، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بوفد ترأسه سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين.



ودعا السفير شجاع الدين خلال كلمة بلادنا في المؤتمر الى العمل على انشاء شراكة مع الحكومة اليمنية من خلال إعداد برنامج وطني .. مؤكداً استعداد الحكومة اليمنية دعم جهود المنظمة في تحشيد الموارد من الدول المانحة الشقيقة والصديقة للمساعدة في تمويل المشاريع التي سيتفق عليها في إطار هذا البرنامج .

وشدد على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التطورات والاضرار التي مست القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م ، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة وشاملة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تضررت بشكل كبير كقطاع الطاقة ، الثروة السمكية، والزراعة، والصناعات المتوسطة والصغيرة، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية كبيرة لخلق فرص عمل للشباب والمرأة والتي تسهم في استعادة وتعافي الاقتصاد.

واكد تطلع اليمن الى الإسراع في اعتماد مسودة استراتيجية المنظمة في حالات النزاعات والحروب والأزمات وبان تحصل الدول التي تعاني من الصراعات والحروب على الاهتمام من قبل المنظمة للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي تعيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل وبرامج التعافي في تلك البلدان ومن ضمنها اليمن.