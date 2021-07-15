وكيل أول محافظة المهرة يلتقي فريق من برنامج الغذاء العالمي وائتلاف الخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فريق من مكتب برنامج الغذاء العالمي (WFP) محور المكلا، وائتلاف الخير للإغاثة.



وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان محمد بادينار، ومسؤول العمليات المشتركة بالمحافظة العميد عبدالحكيم المطري، احتياجات المحافظة في مشاريع الأمن الغذائي وسبل العيش.

وخلال اللقاء أوضح الجعفري بأن محافظة المهرة مازالت تفتقر إلى الكثير من المشاريع، نظرًا لوجود الحاجة الماسة لها في شتى المجالات، عطفًا على التوسع العمراني وكثافة النزوح إلى المحافظة.

ومن جهته أشار مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة إلى أن الحالة الأمنية المستتبة في المحافظة تشجع على تنفيذ مختلف المشاريع والتدخلات التي تخدم المواطنين، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشاريع بالمحافظة.

وأوضح مساعد المتابعة والتقييم في مكتب برنامج الأغذية العالمي محور المكلا الأستاذ رغيد الكويلي، أن البرنامج سيعمل على تنفيذ مشاريع في الفترة القادمة في مجالات تحسين سبل العيش، والمشاريع المستدامة، مشيدًا بتعاون السلطة المحلية في إنجاح مشاريع المنظمة.

حضر اللقاء، الأستاذ محمد الماوري مسؤول الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة بمحور المكلا، والأستاذ اتفاق الدبعي مساعد رقابة ميداني بمكتب WFP محور المكلا، والأستاذ عبدالله جسار مسؤول مساعد الأمن المحلي بالمكتب، ومدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن محمد مزيون