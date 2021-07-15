إغلاق 10 شركات صرافة مخالفة لقانون البنك المركزي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

قامت الأجهزة الأمنية اليوم، بحضور القائم بأعمال وكيل نيابة الغيظة القاضي أحمد صالح باكريت، ورئيس قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأستاذ محفوظ البسيسي، ومندوبي الأمن القومي، والبحث الجنائي، ومباحث الاموال العامة بالمهرة من اغلاق عشر شركات ومحلات صرافة مخالفة للقانون والتلاعب بأسعار الصرف والعملات.



بعد توجيهات إنذار لعدد أربعة عشر شركة مصروف بالالتزام بقواعد سعر الصرف الموحد وعدم المضاربة بالعملات.

يذكر أن الإجراءات قامت بناء على توجيه من النائب العام في الجمهوريه والبنك المركزي وباشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية والأمن والشرطة بمحافظة المهرة حيث وأن الحملة مستمرة وستشمل كافه مدن ومديريات المحافظة.

التي تتواجد فيها محلات صرافة وان الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاخلال بالأمن من الناحية الاقتصادية او الجنائية او السياسية.