المركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت ينظم محاضرة علمية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظم المركز الوطني لعلاج الأورام بمحافظة حضرموت بالمكلا، محاضرة علمية لأطباء الأطفال المختصين والمقيمين بمدينة المكلا بعنوان ‘‘ مقدمة في علم أمراض الدم والأورام عند الأطفال ‘‘ قدمها الدكتور عبدالقادر عبداللاه الحبشي استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية.



وتهدف المحاضرة إلى تعريف الأطباء بمفهوم تخصص الأورام عند الأطفال ونسبة انتشار الأمراض في العالم بشكل عام واليمن بشكل خاص واستعرض الدكتور عبدالقادر عبداللاه الحبشي في محاضرته أنواع الأورام التي تصيب الأطفال وكيفية معالجتهم وسبل الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى شرح أهمية تطوير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وكذا تبادل الخبرات والبروتوكولات العلاجية الحديثة التي تخدم مرضى الدم والأورام للأطفال والأسهام في نشر التوعية الصحية بين أوساط المجتمع للحد من انتشار هذه الأمراض في مجتمعنا.

وفي ختام المحاضرة قام وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ فهمي عوض باضاوي والدكتورة فائزة العمودي نائب المدير العام للشؤون الطبية والعلاجية بمكتب الصحة والسكان والدكتور زكي صعنون المدير العام للمركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت والدكتور وليد عبدالله البطاطي المدير العام للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بتكريم الدكتور عبدالقادر عبداللاه الحبشي استشاري أمراض الدم والأورام عند الأطفال وتسليمه درع تذكاري تقديرا وعرفانا لجهوده في خدمة المرضى في حضرموت.