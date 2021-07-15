مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمهرة يعقد اجتماعه التحضيري الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة اجتماعه التحضيري الأول لمناقشة آلية بدء التحضير لإنشاء مكون شامل وعام يوحد كافة الجهود للمنظمات والجمعيات في محافظة المهرة .



واقر الحاضرون جدول الأعمال للاجتماع الذي شمل على اختيار المسمى والشعار العام وإعداد النظام الداخلي واللوائح التنفيذية للكيان الموحد الذي سيضم كافة المؤسسات و المنظمات والجمعيات المعترف بها قانوناً لدى مكتب الشؤون الإجتماعية و العمل بمحافظة المهرة وتنسيق العمل مابينهم وكذا التطلع عبره الى العمل جنباً الى جنب وتنفيذ المشاريع مع المنظمات الدولية ذات العلاقة و الإختصاص العاملة في محافظة المهرة .

واختتم الإجتماع بتأكيد اعضاء اللجنة التحضيرية على المضي قدماً بالإعداد المدروس والخطوات العملية التأسيسية الضامنة لإنشاء حامل يضم تحته كافة منتسبي ميدان العمل التطوعي وفق رؤى مؤسسية وناجحة تضمن التبادل المعرفي والتطور والمهارة لكافة الاعضاء المنتسبين لتلكم الجمعيات والمنظمات.