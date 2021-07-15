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الأخبار فاعل خير يتبرع لسكان العاصمة عدن بمقبرة جديدة يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارفاعل خير يتبرع لسكان العاصمة عدن بمقبرة جديدة فاعل خير يتبرع لسكان العاصمة عدن بمقبرة جديدة أنباء عدن: الخميس 15 يوليو 2021 02:52 مساءً افتتحت مقبرة جديدة في العاصمة عدن. وافتتحت مقبرة جديدة في جعولة وسط المزارع بتبرع من فاعل خير. وياتي ذلك لامتلاء المقابر في عدن. . روابط ذات علاقة اختطاف مواطن تركي بعدن اختطاف طبيب مختبرات كورونا بعدن محمد الحوثي يعلن شرطه لضبط سعر الدولار في مناطق الشرعية معين عبدالملك يناقش مشكلة الكهرباء اليمنية مع شركة سيمنس للطاقة المزيد في الأخبار اختطاف مواطن تركي بعدن نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادرها القول ان مسلحين مجهولين اختطفوا قبل يومين مواطنا تركيا . وتعرض المواطن التركي للإختطاف من امام شركة للنقل الجماعي والتي يعمل بها

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