شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف مواطن تركي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادرها القول ان مسلحين مجهولين اختطفوا قبل يومين مواطنا تركيا .
وتعرض المواطن التركي للإختطاف من امام شركة للنقل الجماعي والتي يعمل بها وتقع بحي السنافر بعدن.
وقالت مصادر الصحيفة ان مسلحين على سيارة نوع باص قدموا إلى المكان وانتظروا لحظة خروجه من مكتب تابع للشركة التي يعمل بها وقاموا باختطافه عقب وصوله بحافلته قادما من رحلة دولية.
ولم تعرف هوية الخاطفين ولا الجهة التي نقل اليها فيما لم تصدر السلطات توضيحا بهذا الخصوص.
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