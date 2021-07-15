شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف طبيب مختبرات كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختطف مسلحون مجهولون مساء امس طبيبا يعمل مديرا لمختبرات طبية بعدن.

وقال مقربون من الدكتور نجيب عبدالمولى وهو مدير مختبرات الملك (كنج لاب) بعدن ان مسلحين قاموا باختطافه لحظة خروجه من المنزل على متن سيارته.

ولم تعرف الجهة التي قامت بالاختطاف فيما قالت اسرته انها لم تصل إلى موقع احتجازه او السبب الذي يقف خلف ذلك.