اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتطوير المناهج في كلية المجتمع بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أختتم اليوم بكلية المجتمع بسيئون البرنامج التدريبي لتطوير مناهج الكلية والذي نظمه مكتب منظمة براجما بمحافظة حضرموت في إطار برنامج الانتعاش الاقتصادي وتحسين المعيشة في اليمن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وهدف البرنامج الذي شمل ثلاث دورات تدريبية استمرت خلال الفترة من 10-14 من شهر يوليو الجاري 2021م للمساعدة في سد الفجوة للخطط

الدراسية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وتلقى أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والفنيين بكلية المجتمع سيئون من قبل عدد من الاستشاريين، تدريبات عن واقع استبيانات

إعداد البرامج التدريبية في تخصص البرمجة والشبكات ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجة الجوالات وإدارة مشاريع نظم المعلومات ، إضافة الى تخصص الطاقة الشمسية بشقيها النظري والعملي فضلا عن تخصص الإدارة الصحية .