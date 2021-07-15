رفد عدد من مكاتب الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدد من المستشفيات والمرافق الصحية في عدد من المحافظات، بالأدوية والمستلزمات الطبية.



وأوضحت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن البرنامج وزع من مخزونه المتوفر كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لمديريات التواهي والمعلا وخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة في عدن بالاضافة الى مستشفى المصافي..مشيرة إلى أن مدراء مكاتب الصحة بهذه المديريات تسلموا هذه الأدوية من مخازن البرنامج.

واشارت الميسري، الى أن البرنامج وزع ادوية ومستلزمات طبية لمكاتب الصحة بمحافظات تعز و ابين ومأرب و المهرة.