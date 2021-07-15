645 مستفيدة من أنشطة وبرامج مخيم المحبة والسلام للفتيات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استفادت 645 فتاة من أنشطة وبرامج مخيم المحبة والسلام للفتيات بوادي حضرموت ، الذي نفذته مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة ، بالشراكة مع مؤسستي تكامل ، وتمكين للتنمية واتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت برعاية السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء .



وشملت برامج وأنشطة المخيم المنعقد بمديريات سيئون وتريم والقطن على مدى شهر كامل العديد من الدورات في المجالات المهارية والحياتية والتعليمية والمشغولات اليدوية والصناعات الحرفية وغيرها من المهارات المختلفة.

وفي حفل الاختتام، أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الى أهمية هذه البرامج النوعية والمميزة كونها تسهم في تنمية مهارات المرأة وتطوير قدراتها في المجالات المختلفة..مشيدا بالشراكات الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني التي تثمر تحقيق العديد من النجاحات المتعددة والتي تعود بنفعها على أفراد المجتمع,

فيما أوضح رئيس المؤسسة محمد بن عبيدون بأن فكرة المخيم كانت ملبية لاحتياجات الفتيات النفسية والمهنية والاجتماعية ، والتي من خلالها حرصت المؤسسة على توفير أفضل الفرص للفتيات المستهدفات لاستغلال الاجازة الصيفية وذلك ترجمة لأهداف المؤسسة السامية بالاهتمام بالفتاة وتأهيلها وتمكينها اقتصاديا .

وألقي في الاحتفال الذي حضره عضو مجلس النواب سعيد دومان ومدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام ومدرا إدارتي الأنشطة وتعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم فهمي العامري وأمل باقرين وعدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني عدد من الكلمات الخطابية وقصيدة شعرية ولوحات فنية معبرة نالت جميعها إعجاب الحاضرين .