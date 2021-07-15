اختتام مخيم الجراحة العامة (5) بمديرية الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، اليوم، مخيم الجراحة العامة الخامس، والذي نفذته مؤسسة طيبة للتنمية بدعم وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وإشراف وتنسيق مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وتمكن المخيم على مدى اربعة ايام، من إجراء 40 عملية جراحية لأبناء مديرية الخوخة والمناطق المتاخمة لها ومن المرضى الأشد فقرا والغير قادرين على دفع تكاليف العمليات.

وعبر المستفيدون من المخيم عن خالص شكرهم وامتنانهم لمؤسستي طيبة وصلة على إقامة مثل هذه المشاريع والمخيمات الصحية..مثمنين جهود المؤسستين في تمويل وتنفيذ مثل هذه الأعمال الإنسانية.