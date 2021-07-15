ضبط محطة تبيع الوقود في السوق السوداء بالضليعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - دوعن

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الضليعة، اليوم، مالك محطة محروقات، اثناء مخالفته للسعر الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة النفط وتهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء عبر تعبئتها في خزانات خاصة.



وأكد الرائد وليد بن شملان مدير أمن الضليعة أن أمن المديرية، ضبط عدد من المخالفات ومن ضمنها محطة الوقود التي تم ضبطها اليوم من قبل الأجهزة الأمنية وهي تبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ، حيث تم ضبط المدعو ” س .ع . ب ” ، مالك المحطه بمديرية الضليعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد الرائد / وليد بن شملان خلال تصريحه للأعلام الأمني ، على ملاحقة كل المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية، ممن يستغلون المواطنين ويعملون على إخفاء المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مخالفة للسعر الرسمي .

موكدا في السياق نفسه أن الأجهزة الأمنية بمديرية الضليعة لن تتهاون مع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وستكون حصنا منيعا لحماية المواطنين .

كما وجهة رسالة شكر لكافة المواطنين بمديرية الضليعة على حرصهم لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية وذلك لاحلال الأمن والاستقرار في ربوع المديرية