بن نهيد يتفقد مطار سيئون الدولي للوقوف على اخر تجهيزات التشغيل الليلي للمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

زار الكابتن صالح بن نهيد، اليوم، مطار سيئون الدولي للاطلاع على تجهيزات المطار للتشغيل الليلي.



حيث عقد بن نهيد مع اللجنة المكلفة من الهيئة وادارة المطار، اجتماعا لمناقشة ما تم انجازه والاعمال التي نفذت والامور المتبقية لاستكمال اشتراطات التشغيل.

وفي ذات السياق عقد رئيس هيئة الطيران، اجتماعا بادارة مطار سيئون الدولي والجهات العاملة وممثلي شركات الطيران لاطلاعهم على ما تم من تجهيزات بشأن التشغيل الليلي للرحلات والذي سيشكل نقلة نوعية للمطار والمحافظة بشكل عام.

كما قام رئيس الهيئة بجولة ميدانية تفقد خلالها كافة مرافق واقسام المطار واطلع على مستوى استعدادها وجاهزيتها.