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"صحة حضرموت" تتسلم كميات من الأدوية المتنوعة لرفد المرافق الصحية

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

سلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت كميات من الأدوية المتنوعة من مخازن البرنامج الوطني استلمها مندوب مكتب الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن محمد سالم الجابري.

 

وجرت عملية التسليم بإشراف مباشر من الدكتورة سعاد عبده ميسري المدير العام للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي.

 

الجدير ذكره، أن هذه الكميات من الأدوية ستسهم في رفع كفاءة عمل المرافق الصحية والمستشفيات بالمحافظة، لتخفيف معاناة المرضى في حضرموت.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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