وزارة الصحة تطلق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل للقاح كوفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

أطلقت وزارة الصحة والسكان من العاصمة المؤقتة عدن، على موقعها الإلكتروني الاستمارة الخاصة بالتسجيل المسبق للقاح كوفيد-19.



وأوضح الدكتور علي أحمد آلوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد19، بأن الاستمارة الإلكترونية ستغطي التسجيل للجرعتين الأولى والثانية للقاحين جونسون واسترازينيكا.

واشار الدكتور الوليدي بأن الاستمارة صممت لتتضَمن البيانات اللازمة الموجب تدوينها للمسجل تشمل الاسم رباعيا ورقمي الهوية والجوال وبيانات تاريخ ومحل الميلاد والحالة في بلد الاغتراب كمقيم او مسافر.

ودعا الدكتور الوليدي الجميع إلى التفاعل الايجابي وإعطاء البيانات الدقيقة عند التسجيل٠٠متمنيا الصحة والسلامة للجميع.

هذا ويمكن للراغبين الدخول للتسجيل على الرابط الاتي:

http://moh-ye.org/pre-registration/